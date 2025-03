Frage der Woche: Worauf verzichten Sie in der Fastenzeit?

Krapfen, Sekt, Gutsla und Kiachle: Was nach Neujahr an guten Vorsätzen noch übrig geblieben ist, hat der Fasching mit seinen Verlockungen bis Ende Februar endgültig einkassiert. Doch der Aschermittwoch steht kurz bevor, und damit die christliche Fastenzeit. Nach der Völlerei an Weihnachten und den Ausschweifungen der fünften Jahreszeit ist das vielleicht genau die richtige Gelegenheit, um mal 40 Tage einen Gang zurückzuschalten. Unsere Frage der Woche dreht sich deshalb diesmal um den Beginn der Fastenzeit, der dieses Jahr auch zeitlich mit dem Ramadan der Muslime zusammenfällt. Wir wollen diesmal von Ihnen wissen: Worauf verzichten Sie in der Fastenzeit?

Es muss ja nicht immer nur der Alkohol, das Fleisch oder die Süßigkeiten sein. Viele nutzen die Wochen bis Ostern etwa bewusst dafür, die tägliche Digitalflut aufzuhalten, lassen Social-Media-Apps geschlossen oder surfen weniger im Netz. Wieder andere lassen mal eine Zeit lang das Auto öfter stehen und gehen zu Fuß oder schwingen sich aufs Fahrrad. Und es gibt natürlich auch Menschen, denen das Konzept des Fastens - ob mit religiösem Hintergrund oder einfach nur für die eigene Selbstdisziplin oder das Wohlbefinden - komplett fremd ist.

Wir freuen uns auf Ihre Antworten – wie immer können Sie uns eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schreiben. Einsendeschluss ist Freitag, 7. März, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (rjk)