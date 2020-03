vor 49 Min.

Zur Meldung des ersten Corona-Todesfalls im Landkreis Günzburg haben unsere Redaktion derweil Nachfragen erreicht, warum man überhaupt von einem solchen spricht. Denn das Landratsamt hatte am Montag informiert, dass die erste im Landkreis mit dem Virus infizierte Person – wie es jetzt präzisiert, handelt es sich um einen 78-jährigen Mann – gestorben ist, aber wohl nicht an Corona selbst. Dennoch wird von einem Virustoten gesprochen. Dazu erklärt der stellvertretende Pressesprecher Meinrad Gackowski auf Nachfrage, dass in den Meldedaten auch alle Todesfälle erfasst werden, die mit einer Covid-19-Erkrankung in Verbindung stehen. Das sei die Richtlinie des Robert-Koch-Instituts. „Sowohl Menschen, die direkt an der Erkrankung gestorben sind, als auch Patienten mit Grundkrankheiten, die mit Corona infiziert waren und bei denen sich nicht klar nachweisen lässt, was letzten Endes die Todesursache war“, werden entsprechend statistisch erfasst. „Verstorbene, die zu Lebzeiten nicht auf Covid-19 getestet worden waren, aber in Verdacht stehen, daran gestorben zu sein, können post mortem auf das Virus untersucht werden.“

