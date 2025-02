Mehrere Verstöße bei Schwerlastkontrollen auf der A8 aufgedeckt

Die Verkehrspolizei Günzburg hat bei mehrere Schwerlastkontrollen auf der A8 am Sonntag zahlreiche Verstöße festgestellt. An der Rastanlage Leipheim kontrollierten die Beamten einen spanischen Sattelzug mit zwei Fahrern, die im sogenannten Zweifahrerbetrieb unterwegs waren, heißt es im Pressebericht. Die beiden Männer, 24 und 26 Jahre alt, hielten die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten nicht ein. Die Polizei leitete ein Bußgeldverfahren ein und erhob gegen die Fahrer jeweils eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich. Auch das Transportunternehmen musste eine Sicherheitsleistung in dieser Höhe entrichten. Bei weiteren Kontrollen eines niederländischen und eines bulgarischen Lastwagens stellten die Beamten Verstöße gegen das Sonntagsfahrverbot fest. Da die Fahrer keine Ausnahmegenehmigung vorlegen konnten, mussten sie ebenfalls eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich erbringen. Zudem untersagte die Polizei die Weiterfahrt bis 22 Uhr. (AZ)

