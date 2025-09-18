Ersthelferin gesucht: Wer hat einem gestürzten Motorradfahrer in Leipheim geholfen?

Im Februar dieses Jahres ist Larissa Mayers Großvater Dieter Gwaltsleiter bei ihr in Günzburg zu Besuch. Auf dem Heimweg, zurück nach Leipheim, übersieht eine Autofahrerin den heute 66-jährigen Motorradfahrer. Er stürzt schwer. Kurz darauf eilt eine Frau mittleren Alters zu ihm und ruft erst seine Enkelin, dann ihren Mann an, der sich umgehend auf den Weg zur Unfallstelle macht. Als er eintrifft, ist die Helferin schon wieder weg. Bis heute sucht die Familie nach der Frau, um sich bei ihr zu bedanken. Das Problem: Mayers Großvater kann sich nicht mehr erinnern, wie sie aussieht. Nur ein Detail ist über die Helferin bekannt: „Sie hatte an dem Tag einen Zahnarzttermin“, erinnert sich Mayer. Das habe die Frau zur Polizei gesagt, als Mayer noch am Telefon mit ihrem Großvater war.

Die Polizei berichtete damals so über den Unfall: Der Vorfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr. Mayers Großvater fuhr mit seinem Kraftrad auf der Albert-Einstein-Straße von Günzburg kommend in Richtung Leipheim, als im Bereich der Jet-Tankstelle eine 63-jährige Autofahrerin nach links auf die Straße abbog. Dabei nahm sie dem damals 65-Jährigen die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Mann stürzte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Auto der 63-Jährigen war weiterhin fahrbereit, am Kraftrad entstand ein Totalschaden. Den entstandenen Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf etwa 18.000 Euro.

Larissa Mayers Großvater verunglückt in Leipheim: Familie sucht unbekannte Helferin

Später stelle sich heraus, dass ihr Großvater sich bei dem Unfall, bei dem er an die hinteren Seite des Autos prallte, den Beckenring und den Oberschenkel gebrochen hatte. Bis heute habe er große Probleme wegen dieser Brüche, sogar eine neue Hüfte könnte er bald benötigen. „Wir sind mit der Behandlung wieder komplett am Anfang“, sagt Mayer.

Der Unfall habe ihren Opa psychisch zunächst sehr mitgenommen, sagt die 25-Jährige. Inzwischen könne Gwaltsleiter zwar über den Vorfall sprechen – sobald er an die Frau denke, die damals sofort zur Stelle war, fange er aber an zu weinen. „Er möchte sich unbedingt bei ihr bedanken.“ Gwaltsleiter vermutet, dass die Dame aus dem medizinischen Bereich gewesen sein könnte, weil sie sich nach Verletzungen erkundigt und professionell reagiert habe.

Um sie zu finden, hat Mayer bereits bei der Polizei und der Feuerwehr nach der Dame gefragt. Die Polizei habe die Daten der Frau laut ihr damals allerdings nicht erfasst. Außer ihr sei ein weiterer Mann an der Unfallstelle gewesen, den die Beamten damals als Zeuge vernahmen.

Die Helferin in Leipheim hatte am Unfalltag einen Zahnarzttermin

Auf Nachfrage, wann die Polizei die Personalien einer Person an einer Unfallstelle aufnimmt, antwortet die Sprecherin, dass unter Umständen die Daten von Zeugen, die nicht zur Verfügung stehen und nicht auf sich aufmerksam machen, nicht von der Polizei erfasst werden könnten. Wenn sich bei der Befragung herausstelle, dass der Zeuge oder die Zeugin eigentlich nichts gesehen hat, sondern erst nach einem etwaigen Zusammenstoß oder durch den Knall reagiert haben, andere Zeugen dagegen etwa direkt davor standen, würden diese vorrangig befragt.

Die 25-Jährige sucht seit einigen Monaten auch mit der Hilfe von Facebook-Seiten und auf der anonymen Plattform „Jodel“ nach der Helferin – bislang ohne Erfolg. Ihrem Großvater sei es einfach wichtig, sich für ihre schnelle Hilfe und Fürsorge zu bedanken und auch herauszufinden, wie sie den Unfall beobachtete.

