Zeugen gesucht: 60-jähriger Mann wird in Günzburg von Hund gebissen

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Augsburger Straße in Günzburg kam es am Samstagnachmittag zu einem Bissvorfall. Ein 60-Jähriger kam dort laut Polizei mit einer bislang unbekannten Hundebesitzerin ins Gespräch. Im Verlauf des Gesprächs wurde der Geschädigte den Beamten zufolge von einem der beiden Hunde gebissen. Der 60-Jährige sei hierdurch leicht verletzt worden und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei Günzburg ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die unbekannte Hundebesitzerin war mit zwei schwarzen, mittelgroßen Hunden unterwegs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)

