Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Oldtimer in Burgau: Polizei sucht Zeugen

In Burgau hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall mit Fahrerflucht ereignet. Laut Polizeibericht hat ein unbekanntes Fahrzeug zwischen 16.15 und 17 Uhr einen geparkten Mercedes vor dem Raiffeisenhaus in der Kapuzinerstraße in Burgau angefahren. Der Oldtimer wurde am rechten Außenspiegel beschädigt, der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222 96900 entgegen. (AZ)

