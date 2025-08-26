Unfall auf der Offinger Hauptstraße: Polizei sucht Zeugen

In Offingen ist es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, wobei ein hoher Sach- und Personenschaden entstand. Laut Polizeibericht fuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin gegen 18 Uhr in nördlicher Fahrtrichtung auf der Hauptstraße, als ihr eine 68-Jährige in ihrem Pkw entgegenkam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die 59-Jährige aus bislang unbekanntem Grund nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Fahrzeug der 68-Jährigen. Nach Angaben der Beamten drehte sich das Fahrzeug der 68-Jährigen durch die Kollision und prallte gegen einen angrenzenden Zaun. Die 59-Jährige verletzte sich bei dem Unfall, weshalb Einsatzkräfte sie in ein Krankenhaus einlieferten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf knapp 20.000 Euro. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08221-919-0. (AZ)

