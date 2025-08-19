Zeugensuche nach Unfallflucht bei Gundremmingen

Ein 34-Jähriger ist am Montag gegen 7.45 Uhr mit einem Kastenwagen auf der Staatsstraße zwischen Lauingen und Gundremmingen unterwegs gewesen, als es zum Unfall kam. Dabei kam ihm laut Polizei kurz nach dem Kreisverkehr auf seiner Fahrspur ein kleiner weißer Pkw entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der 34-Jährige nach rechts ausweichen und prallte deshalb gegen die Leitplanke. Der Unfallverursacher fuhr nach Angaben der Polizei, ohne anzuhalten, weiter in Richtung Lauingen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Burgau bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)

