Zeugen gesucht: Flüchtiger Fahrer beschädigt BMW in Leipheim

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein bislang Unbekannter einen grauen BMW, der in der Straße „Hinter der Stadt“ in Leipheim abgestellt war, angefahren. Hierbei entstand, wie die Polizei berichtet, ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher sei seiner gesetzlichen Pflicht nicht nachgekommen und hinterließ weder eine Nachricht am Fahrzeug, noch verständigte er die Polizei. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Rufnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

89340 Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

BMW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis