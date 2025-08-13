Icon Menü
Zeugenaufruf: Unbekannter Fahrer beschädigt BMW in Leipheim und flieht

Leipheim

Zeugen gesucht: Flüchtiger Fahrer beschädigt BMW in Leipheim

Ein unbekannter Fahrer hat in der Nacht zu Dienstag einen geparkten BMW in Leipheim beschädigt und ist anschließend geflüchtet.
    In Leipheim hat ein unbekannter Fahrer einen BMW beschädigt. Die Polizei sucht nach der Fahrerflucht nach Zeugen.
    In Leipheim hat ein unbekannter Fahrer einen BMW beschädigt. Die Polizei sucht nach der Fahrerflucht nach Zeugen. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein bislang Unbekannter einen grauen BMW, der in der Straße „Hinter der Stadt“ in Leipheim abgestellt war, angefahren. Hierbei entstand, wie die Polizei berichtet, ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher sei seiner gesetzlichen Pflicht nicht nachgekommen und hinterließ weder eine Nachricht am Fahrzeug, noch verständigte er die Polizei. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Rufnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

