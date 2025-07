Zigarette verursacht Fehlalarm im Bezirkskrankenhaus Günzburg

Am Sonntagnachmittag ist in einer geschlossenen Station des Bezirkskrankenhauses Günzburg die Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Laut Polizei rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei an. Alle Patientinnen und Patienten mussten ihr Zimmer verlassen und das Gebäude räumen. Nach einer Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte. Vermutlich wurde dieser durch eine unerlaubt im Innenbereich angezündete Zigarette ausgelöst. Im Anschluss konnten alle Patienten wieder in das Gebäude zurückkehren. (AZ)

