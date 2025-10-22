So läuft eine Zuckerrübenernte in Südschwaben ab

Für Werner Müller vom Maschinenring (MR) Dillingen und Brigitte Weilbach vom MR Allgäu-Schwaben ist gerade Hochsaison. Sie organisieren für die Landwirte die Ernte und den Transport der Zuckerrüben in einem Gebiet von etwa 3000 Hektar Größe. Aktuell läuft die sogenannte Zuckerrübenkampagne bei der Landwirtschaftlichen Maschinengemeinschaft der Zuckerrübenanbauer (LMZ) Schwaben auf Hochtouren. Die Kampagne bedeutet jährlich wiederkehrend arbeitsintensive 120 Tage für diese Gemeinschaft der Maschinenringe. Der Einsatzbereich umfasst Teile Augsburgs, die Kreise Dillingen, Günzburg, Ulm und Neu-Ulm, sowie Gebiete in Langenau, Biberach an der Riß und Memmingen. Die Rüben werden von eigenen Maschinen der LMZ geerntet, geladen und nach Rain am Lech transportiert, wo sie die Südzucker AG zu Zucker verarbeitet. Was an sich einfach klingt, bedarf einer herausfordernden Logistik, die das Team dank Digitalisierung und spezialisierter Technik erfolgreich stemmt.

Das Zusammenspiel bei der Rübenernte wird von Ichenhausen aus geregelt

In Ichenhausen, dem Hauptsitz des Maschinenrings Allgäu-Schwaben, steuert Brigitte Weilbach an ihren zwei Bildschirmen das Zusammenspiel von Rodern, Lkw und Lademaus und überblickt gleichzeitig die Gesamtplanung der Kampagne. Zwei spezialisierte Programme unterstützen sie dabei, die Prozesse der Logistikkette werden allesamt digital überwacht und größtenteils auch gesteuert. Bereits im Sommer erfolgt die Erfassung der liefernden Landwirte und Mengen. Das Gebiet der LMZ ist laut eigenen Angaben in Untergebiete gegliedert, die jährlich rotierend einen früheren oder späteren Rodungszeitraum bedingen. In der Feinplanung, die in einem geodatenbasierten Programm, dem Farmpilot, vorgenommen wird, erhält jeder Landwirt für seine digitalisierten Schläge einen genauen Rodungszeitpunkt zugewiesen. Dieser richtet sich nach dem Abholtermin, den die Südzucker AG bestimmt. Ist das Feld gerodet, vermerkt das der Roderfahrer im System.

Die Rübenmaus übernimmt den nächsten Schritt der Kette. Ihr Fahrerhaus ist voll digital ausgestattet. Von hier kann der Fahrer alle Vorgänge an mehreren Bildschirmen verfolgen und steuern. Er hat Zugriff auf den Farmpiloten und damit auf alle relevanten Daten der Logistikkette, sieht Standorte und Routen der Roder, des zweiten Laders und der Lkw. Die Rübenmaus nimmt die Rüben mit rotierenden Walzen auf etwa zehn Metern Breite auf, befreit sie von anhaftender Erde und befördert sie über ein Überladeband auf einen Lkw. Rübenmaus und Lkw sind ein enges Team, die Lkw sind dem Mausfahrer unterstellt und über Funk direkt verbunden. Die Anfahrt ist für die Lkw-Fahrer nicht immer einfach. Schmale Feldwege oder schmieriger Untergrund erschweren die Arbeit.

Icon vergrößern Die komplette Route beider Lademäuse ist für den Kampagnenzeitraum vorgeplant und digital erfasst. Foto: B. Kutter/AELF KM Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die komplette Route beider Lademäuse ist für den Kampagnenzeitraum vorgeplant und digital erfasst. Foto: B. Kutter/AELF KM

Nach dem Laden geht es direkt ans Werk, das auch Teil des digitalen Systems ist. Hat der Lkw die Lieferung in Rain abgeladen, spielt das System Menge, Schmutzprozent und etwas später den Zuckergehalt direkt an den Landwirt. „Es greift alles ineinander, Landwirte, LMZ und die Fabrik“ bringt Brigitte Weilbach den Kreislauf auf den Punkt.

Bis etwa Ende Dezember werden täglich etwa 12.000 bis 13.000 Tonnen Rüben in Rain verarbeitet. Gerodet, geladen und abgefahren wird während der Kampagne 24 Stunden an sechs Tagen pro Woche. Das Zuckerwerk arbeitet täglich ohne Unterbrechung. Allein von der LMZ kommen 750 Lkw-Ladungen pro Woche, dafür leisten die 123 Fahrer der LMZ Logistik AG acht oder zehn Stunden Schichten.

In einem so vernetzten und getakteten System wirken sich kleinste Störungen sofort aus, schreibt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach in der Pressemitteilung. Bei Problemen oder Verzögerungen muss sofort gegengesteuert werden, um den Zeitplan einzuhalten. „Das große Ziel ist, dass alle zusammen am gleichen Tag fertig sind“, so Weilbach.

Eine große Herausforderung für alle, besonders vor dem Hintergrund, dass die Natur die Basis bildet. Regen und nasses Wetter beschränken das Roden und Verladen, Schnee sorgt für Probleme bei der Lkw-Fracht oder beim Aufdecken der Mieten, Krankheiten und Schädlinge, wie die derzeit regional massiv auftretende Schilf-Glasflügelzikade, sind wenig kalkulierbare Faktoren für alle Beteiligten. (AZ)