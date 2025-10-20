Zukunftsforscher wirft mit Gesundheitsvertretern der Region einen Blick in die Zukunft

Wie geht es weiter mit unserem sich aktuell stark wandelnden Gesundheitswesen? Welche technischen Sprünge wird es geben? Welche Entscheidungen wird der „Gesundheitskonsument“ künftig treffen? Werden Menschen unsterblich? Um diese und viele weitere Fragen und Antworten ging es im ersten Dialogforum Schwäbische Horizonte (DSH) im Panoramasaal des Landratsamtes Günzburg. Der Redner des Abends war Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky.

Vor mehr als 100 Vertretern des regionalen und überregionalen Gesundheitswesens zeichnete Jánszky ein eindrucksvolles Bild der Zukunft, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes. „Zukunftsforscher sitzen nicht vor Glaskugeln und sind nicht besonders kreativ oder innovativ. Aber: Sie analysierten genau, was in zehn, 15, 20 Jahren in Serienreife Wirklichkeit werden könnte oder in Laboren etwa in China oder im Silicon Valley in Kalifornien jetzt schon ist.“

Eine von Jánszkys Hauptbotschaften beim Dialogforum: Es ist Wachstum in der Welt

Eine von Jánszkys Hauptbotschaften war: Es ist Wachstum in der Welt. Die Region solle sich daher mit ihrem Gesundheitswesen mit diesem Wachstum über Künstliche Intelligenz (KI) verbinden. Das häufig gehörte „Naja, wir haben ja gerade Krise“ gelte für ihn nicht. Die Menschheit sei mit ihren technischen Möglichkeiten, drängende Probleme zu bewältigen, noch nie so nah an einer Lösung gewesen wie jetzt. Häufig aber würden neue Technologien in alten Umgebungen implementiert. Als Beispiel nannte er selbstfahrende Autos, die aktuell noch wie Autos aussehen. Der Innenraum dieser Transportmittel könnte sich aber den individuellen Bedürfnissen des Nutzers anpassen und sich mal in einen Schlafraum und mal in einen rollenden Arbeitsplatz verwandeln.

Kliniken, so Jánszky, machten auf ihn häufig einen ähnlichen, zu unflexiblen, Eindruck. Im Gesundheitswesen allerdings sei vieles aus seiner Sicht leichter adaptiv zu machen als in der Automobilbranche. Eine Optimierung des „Jetzt“ sei zu wenig – es gehe um die Entwicklung von Zukunftsbildern. Man müsse auf die Möglichkeiten der Zukunft mehr eingehen als das bislang der Fall sei. Handlungen und Planungen seien noch viel zu häufig von Erfahrungen der Vergangenheit und der Analyse des Ist-Zustands mit Stärken und Schwächen geleitet.

Die Lebenserwartung der Menschen hat sich innerhalb von 220 Jahren verdreifacht

Eindrucksvoll zeichnete Jánszky in seinem Vortrag den Verlauf der Lebenserwartung der Menschen in den vergangenen 220 Jahren nach, so das Landratsamt. In dieser Zeit habe sich das durchschnittliche Todesalter verdreifacht. Tiefe Analysen der Gesundheitsparameter, auf die Gesundheit jedes Einzelnen ausgerichtete Ernährung, die Senkung des biologischen Alters und Gen-Reparaturen zählte der Referent als aktuelle Zukunftstechnologien auf. Der unsterbliche Mensch lebt Jánszky zufolge heute bereits. Aus heutiger Sicht könne sein zehnjähriger Sohn 120 Jahre alt werden, „wenn wir alles richtig machen“. In dem Zeitraum bis dahin werde es so viele Entwicklungen geben, dass Unsterblichkeit alles andere als eine Utopie sei.

Das Thema Unsterblichkeit, aber auch humanoide Roboter und andere KI-Themen im Gesundheitswesen klangen in der anschließenden Diskussion und später in Einzelgesprächen im Panoramasaal nach, heißt es in der Pressemitteilung. Einige der Anwesenden sahen die Verlängerung des Lebensalters kritisch. Auf bürokratische Hürden machte Alexander Schmidtke, Geschäftsführer des Klinikverbunds Südwest, aufmerksam. „Wir haben in unserem Klinikverbund einen KI-Beauftragten. Das Regelwerk, das dafür zu beachten ist, umfasst 100 Seiten. In China benötigt man dafür eine Seite“. Der Krankenhausmanager sagte: „Wir haben Zukunftsbilder, aber wir scheitern an der Lebenswirklichkeit.“

Moralische und ethische Dimension: Dürfen wir alles machen, was wir können?

Manche der Gäste stimmte der Vortrag sehr nachdenklich. Denn was nicht zur Sprache gekommen sei, das sei die moralische und ethische Dimension. Maßstäbe, die gerade im Gesundheitswesen von immenser Bedeutung seien. Mit anderen Worten: Dürfen wir alles machen, was wir können?

Die Zukunft der Region und der Gesundheitsversorgung gestalten – und einfach Lust auf die Zukunft haben: Darum gehe es den Projektpartnern des Dialogforums – allen voran dem Schirmherrn dieses Formats, Landrat Hans Reichhart, und dem Initiator Robert Wieland, Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach. Das Dialogforum ist eine Veranstaltungsreihe der Kreiskliniken und der Gesundheitsregion plus im Landkreis Günzburg in Zusammenarbeit mit der Regionalmarketing Günzburg GbR – Wirtschaft und Tourismus. Gefördert wird die Initiative vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie im Rahmen des Regionalmanagement Bayern. (AZ)