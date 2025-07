Ein bisher unbekannter Täter hat am Dienstag am Bahnhof in Burgau zwei E-Scooter gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl zwischen 7 und 17 Uhr. Beide Fahrzeuge waren mit einem Schloss gesichert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf je rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Burgau bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis