Zwei Günzburger in den neuen FDP-Bezirksvorstand gewählt

Beim Bezirksparteitag der FDP Schwaben wurde ein neuer Vorstand gewählt – mit starker Beteiligung aus dem Landkreis Günzburg und der Region Neu-Ulm, heißt es in einer Pressemitteilung des FDP-Kreisverbands Günzburg. An der Spitze stehen künftig Stephan Thomae (Kempten) und Henrik Hecht (Neu-Ulm) als gleichberechtigte Bezirksvorsitzende. Unterstützt werden sie von den stellvertretenden Vorsitzenden Nicole Faulhaber (Günzburg), Birgit Geier (Aichach-Friedberg) und Peter Posch (Aichach-Friedberg). Zum Schatzmeister wurde Stefan Edenharder (Günzburg/Augsburg) gewählt, als Schriftführerin fungiert Jessica Schreyer (Augsburg). Ergänzt wird der Bezirksvorstand durch zehn Beisitzerinnen und Beisitzer aus ganz Schwaben.

Mit Nicole Faulhaber und Stefan Edenharder ist der Landkreis Günzburg mit zwei Mitgliedern im geschäftsführenden Bezirksvorstand vertreten. Besonderes Augenmerk erhielt der vom FDP-Kreisverband Günzburg eingebrachte Antrag „Hochwasserschutz als nationale Aufgabe verantworten – Kommunale Mikrosysteme abschaffen“, der vom Bezirksparteitag angenommen wurde und nun beim kommenden Landesparteitag der FDP Bayern beraten wird, teilt der Kreisverband mit.

FDP-Kreisverband Günzburg bringt Antrag zum Hochwasserschutz ein

Der Antrag fordere unter anderem eine bundesweit koordinierte Strategie im Hochwasserschutz statt zersplitterter Zuständigkeiten, aktuelle Risikokarten auf Basis moderner, satellitengestützter Daten, eine verantwortungsvolle Bauleitplanung und verpflichtende Schutzmaßnahmen in Risikogebieten und die Modernisierung technischer Schutzsysteme wie Deiche.

Julian Kehrle (Günzburg, Co-Kreisvorsitzender) betonte in seiner Begründung: „Wir als FDP stehen für einen schlanken Staat, der Freiheit und Eigenverantwortung in den Mittelpunkt stellt. Doch die Freiheit des Einzelnen setzt Sicherheit voraus – und diese muss durch unseren Staat verlässlich gewährleistet sein. Der Hochwasserschutz ist keine kommunale Kür, sondern eine nationale Pflichtaufgabe.“ (AZ)