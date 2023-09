Günzburg

Ohne Schranke ins Parkhaus: Der Start verlief fast reibungslos

Nicht nur am Bahnhof in Günzburg werden die Parkplätze per Videoüberwachung bewirtschaftet. An der Einfahrt zum Parkhaus wurden die Schranken abgebaut.

Plus Am Günzburger Bahnhof und am Forum am Hofgarten gibt es seit einigen Wochen keine Schranken mehr. Die Parkhausbetreiber sprechen über die Umstellung und Parkverstöße.

Von Michael Lindner

Für viele Autofahrer war und ist es zum Teil noch immer eine große Umstellung: Wer im Parkhaus am Bahnhof oder in der Tiefgarage Altstadt parken möchte, muss bei der Einfahrt vor keiner Schranke mehr stehen bleiben. Die Einfahrt und das Bezahlsystem wurden umgestellt, den Anfang machte das Parkhaus am Bahnhof Mitte Juni. Am 17. Juli folgte die Tiefgarage Altstadt, am Stadtberg steht noch kein abschließender Termin fest, da eine technische Komponente fehlt. Angepeilt ist die Umstellung für den Spätherbst oder Winter. Die beiden Betreiber der Altstadt-Tiefgarage beziehungsweise des Parkhauses am Bahnhof – die Stadtwerke Günzburg und Josef Brandner – ziehen nun eine erste Bilanz.

Immer wieder habe es größere technische Probleme mit den Schranken in der Tiefgarage am Forum am Hofgarten gegeben. Das ärgerte nicht nur die Autofahrer, sondern auch die Stadtwerke. Die Lösung: ein neues System, welches für alle Seiten Erleichterung bringt. Beim Einfahren scannen Kameras das Kennzeichen des Fahrzeugs, die Daten werden automatisch im Parksystem hinterlegt. Der Autofahrer muss an keiner Schranke mehr warten und erhält auch kein Parkticket mehr. Vor der Ausfahrt muss wie bisher bezahlt werden. An den Parkautomaten wird das Kennzeichen eingegeben, danach erscheint auf dem Display die Einfahrtzeit und der zu zahlende Betrag.

