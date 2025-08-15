Icon Menü
Zwei Unfallfahrer fliehen in Günzburg

Im Laufe des Donnerstags haben sich in der Röntgenstraße und auf dem Legoland-Parkplatz Unfälle ereignet, die Verursacher sind geflohen. Wer hat etwas beobachtet?
    Zwei Unfallverursacher sind in Günzburg geflohen. Die Polizei sucht Zeugen.
    Zwei Unfallverursacher sind in Günzburg geflohen. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    In Günzburg haben sich am Donnerstag zwei Unfälle ereignet, wobei die beiden Verursacher geflohen sind. Einer der Unfälle hat sich im Zeitraum von 10 bis 18.20 Uhr auf dem Parkplatz des Legolands zugetragen. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Parken einen dort abgestellten Kleinbus. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

    Zu einer weiteren Unfallflucht kam es in der Röntgenstraße. Eine 20-Jährige stellte dort ihr Auto gegen 14.15 Uhr ab. Als sie gegen 15.30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Auto der 20-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.

    Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg in Verbindung zu setzen. Telefon: 08221/9190. (AZ)

