Zwei Unfallfluchten: Zaun von Kita angefahren und Pkw auf Supermarktparkplatz touchiert

In Günzburg und in Burgau ist es am Mittwoch zu zwei Unfallfluchten gekommen. In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. In Günzburg beschädigte demnach ein Unbekannter mit dem Auto einen Zaun in der Ahornstraße beim dortigen Kindergarten. Der Vorfall soll sich zwischen 8.30 und 16.30 Uhr ereignet haben. Laut Polizei deutet das Schadensbild darauf hin, dass ein unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren dagegen gefahren ist. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise zum Verursacher unter 08221/9190 entgegen.

Pkw auf Verbrauchermarktparkplatz in Burgau angefahren

In Burgau meldete sich am Mittwochnachmittag ein Mann bei der Polizeiinspektion und gab an, dass sein Pkw angefahren wurde. Er befand sich in der Zeit von 15.00 bis 15.30 Uhr beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Siemensstraße. Auf dem Parkplatz soll ein roter Pkw gegen seinen grauen Audi gefahren sein. Dabei soll die hintere Stoßstange beschädigt worden sein. Der Unfallverursacher soll sich entfernt haben, ohne sich um den Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)