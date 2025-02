Zweifel an Aussagen der Seniorinnen: Pfleger im Altenheimprozess freigesprochen

In seiner Urteilsbegründung macht der Vorsitzende Richter dem Mann klar: Das sei kein Urteil, das seine erwiesene Unschuld feststelle. Kurz zuvor sprach das Schöffengericht den vormals angeklagten Altenpfleger, dem zur Last gelegt wurde, in einem Altenheim im Kreis Günzburg eine Frau vergewaltigt und eine weitere belästigt zu haben, frei. In beiden Fällen sei es nicht möglich gewesen, die Zweifel vollends auszuräumen, begründet Richter Martin Kramer die Entscheidung.

