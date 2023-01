Handball-Weltmeister in der Übersicht: Die bisherigen WM-Sieger

2007 wurde Deutschland zuletzt Weltmeister im Handball. Wer ist noch alles Weltmeister im Handball gewesen? Alle Handball-Weltmeister der vergangenen Jahre stellen wir Ihnen hier vor.

Dänemark ist der aktuelle Handball-Weltmeister der Männer in der Saison 2021. WM-Rekordsieger im Handball ist aktuell Frankreich mit 6 WM-Titeln. Wer war noch Handball-Weltmeister, wer hat die höchsten Siege errungen und die torreichsten Spiele geliefert? Alle Fakten und Daten zu den Handball-Weltmeistern finden Sie hier.

Wer hat die Handball-WM gewonnen? Alle Handball-Weltmeister in der Übersicht

Wer hat wann die Handball Weltmeisterschaft gewonnen? Wann waren die Handballer der Männer Weltmeister?

Alle Infos zu den Handball-Weltmeistern im Überblick seit 1938:

2021 Dänemark

2019 Dänemark

2017 Frankreich

2015 Frankreich

2013 Spanien

2011 Frankreich

2009 Frankreich

2007 Deutschland

2005 Spanien

2003 Kroatien

2001 Frankreich

1999 Schweden

1997 Russland

1995 Frankreich

1993 Russland

1990 Schweden

1986 Jugoslawien

1982 UdSSR

1978 Deutschland

1974 Rumänien

1970 Rumänien

1967 ČSSR

1964 Rumänien

1961 Rumänien

1958 Schweden

1954 Schweden

1938 Deutschland

Wie oft war Deutschland Handball-Weltmeister?

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft führt aktuell die ewige Tabelle an, das heißt sie ist die Mannschaft mit den meisten Punkten aller Spiele im Handball der Männer.

Die DHB-Mannschaft wurde bereits 8 Mal Weltmeister, 5 Mal bei den Feldhandball-Weltmeisterschaften und 3 Mal bei den Hallenhandball-Weltmeisterschaften.

Weltmeister im Handball Deutschland:

Hallenhandball-Weltmeisterschaft : 1938, 1978 und 2007

: 1938, 1978 und 2007 Feldhandball-Weltmeisterschaft : 1938, 1952, 1955, 1956 und 1966

Deutschland: Weltmeister im Handball 2007

Im Finale gegen Polen wurde Deutschland Weltmeister – und zwar durch einen 29:24-Sieg. Deutschland war Gastgeber dieser 20. Handball-Weltmeisterschaft der Männer. 24 Mannschaften traten in 12 Städten Deutschlands gegeneinander an und der Triumph der deutschen Handballer wurde in den Medien, in Anlehnung an das "Sommermärchen" der Fußball-WM 2006 als "Wintermärchen" bezeichnet.

Weltmeister im Handball Deutschland 1987

Deutschland sicherte sich gegen die Sowjetunion, die als Favorit galt, den Weltmeistertitel. Am 5. Februar bezwang sie als Außenseiter die Sowjetunion mit 20:19 und holte sich den Weltmeistertitel in der Halle.

Weltmeister im Handball Deutschland 1938

Bei der Weltmeisterschaft der Männer am 5. und 6. Februar 1938 wurde die deutsche Mannschaft Weltmeister. Sie gewann alle Spiele in der Berliner Deutschlandhalle. Die teilnehmenden Nationen waren das Deutsche Reich, Österreich, Dänemark und Schweden.

Ewige Tabelle: Handball Historie

Die ewige Tabelle listet statistisch alle Spiele im Handball der Männer auf. Beginn der statistischen Auflistung ist die Saison 1966/67. Pro Sieg werden in der Berechnung 2 Punkte vergeben, ein Punkt wird bei Unentschieden vergeben (Stand: Dezember 2022).

Rang Verein Punkte 1 Deutschland 255 2 Schweden 250 3 Spanien 238 4 Frankreich 235 5 Dänemark 221 6 Kroatien 173 7 Ungarn 162 8 Russland 147 9 Polen 122 10 Jugoslawien 121 11 Island 117 12 Rumänien 116 13 Norwegen 115 14 Ägypten 106 15 Tunesien 86 16 ČSSR 78 17 UdSSR 72 18 Slowenien 71 19 Südkorea 66 20 Argentinien 56 21 DDR 54 22 Brasilien 53 23 Schweiz 48 24 Tschechien 47 25 Algerien 46 26 Katar 44 27 Japan 41 28 Serbien 39 29 Nordmazedonien 36 30 Österreich 32 31 Kuba 31 32 Belarus 28 33 Portugal 22 34 Chile 21 35 Ukraine 18 36 Slowakei 14 37 Saudi-Arabien 14 38 Angola 12 39 Kuwait 12 40 Bahrain 10 41 Griechenland 9 42 Marokko 9 43 Litauen 4 44 Bulgarien 4 45 Iran 4 46 DR Kongo 4 47 China 4 48 Grönland 4 49 Italien 3 50 Montenegro 2 51 Bosnien-H. 2 52 Korea 2 53 Uruguay 2 54 Australien 2 55 Finnland 1 56 Belgien 0 57 Niederlande 0 58 Nigeria 0 59 Kap Verde 0 60 Luxemburg 0 61 Kanada 0 62 USA 0