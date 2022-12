Bächingen a.d. Brenz

Bächingen erreicht Spitzenposition beim Angebot für Kinder und Jugendliche

"Wir haben einen schönen Ortskern, auch mit dem Bächinger Schloss", sagt Bürgermeister Meck. Er freut sich, dass im Heimat-Check die Jugendarbeit und das Vereinsleben so gut bewertet wurden.

Plus Die Gemeinde belegt im Heimat-Check gleich in zwei Kategorien die vorderen Plätze. Aber es hapert bei der Gesundheitsversorgung und in der Gastronomie.

Bächingen punktet beim Heimat-Check der Donau Zeitung: Die Gemeinde an der Brenz hat Spitzenwerte in den Kategorien Kinder und Jugendliche (8,9) und Vereinsleben (8,0) erhalten. Unsere Leserinnen und Leser bewerteten den ÖPNV und die Gastronomie als schlecht. Die Kategorie Gesundheitsversorgung landet auf dem letzten Platz mit nur 1,9 Punkten. Insgesamt erringt Bächingen damit den Platz 14 im Landkreis-Ranking.

