Senden

10.000 Euro Schaden: Fahrzeug fängt in einer Werkstatt in Senden Feuer

Ein 30-Jähriger arbeitet in einer Autowerkstatt an einem Fahrzeug. Plötzlich brennt das Auto. Auch die Feuerwehr rückt an.
    In einer Autowerkstatt fängt ein Fahrzeug Feuer. Auch die Feuerwehr rückt an.
    In einer Autowerkstatt fängt ein Fahrzeug Feuer. Auch die Feuerwehr rückt an. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    In Senden hat ein Auto in einer Werkstatt angefangen, zu brennen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 30-Jähriger am Sonntagnachmittag an einem Auto Schweißarbeiten vorgenommen. Dabei fing das Fahrzeug in der Autowerkstatt Feuer.

    Das Feuer konnte schnell gelöscht werden

    Laut Polizei konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das Feuer war bereits gelöscht, als die Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde niemand. Doch am Auto entstand ein Schaden von 10.000 Euro, schätzt die Polizei. (AZ)

