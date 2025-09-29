10.000 Euro Schaden: Fahrzeug fängt in einer Werkstatt in Senden Feuer

In Senden hat ein Auto in einer Werkstatt angefangen, zu brennen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 30-Jähriger am Sonntagnachmittag an einem Auto Schweißarbeiten vorgenommen. Dabei fing das Fahrzeug in der Autowerkstatt Feuer.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden

Laut Polizei konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das Feuer war bereits gelöscht, als die Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde niemand. Doch am Auto entstand ein Schaden von 10.000 Euro, schätzt die Polizei. (AZ)