Mit gepackten Koffer auf die allerletzte Reise: „Unsere Gäste stehen vor dem Tod“

Im Krankenhaus dreht sich alles um die Genesung, im Hospiz zählt dagegen die Zeit, die noch verbleibt, sagt Sonja Remiger, Leiterin des Benild-Hospizes in Illertissen. Wer in ihr Haus einziehe, trete seine letzte Lebensphase an. „Unsere Gäste stehen vor dem Tod, wir sind weder Tagespflege noch besseres Pflegeheim“, gibt sie zu bedenken. In der Erwartung des nahen Endes hätten ihre Gäste andere Sorgen und Bedürfnisse, weiß Stellvertreterin Graziella Tumminelli. Seit zehn Jahren besteht nun das Benild-Hospiz.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis