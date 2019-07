vor 52 Min.

100 Jahre Fußball in Babenhausen: Zahlreiche Ehrungen bei Festakt

Der TSV Babenhausen blickt während des Festabends auf 100 Jahre Fußballsport im Fuggermarkt zurück. Es gibt zahlreiche Ehrungen.

Von Fritz Settele

Zu den wenigen Vereinen im Freistaat, die zum zweiten Mal mit der „Goldenen Raute mit Ähre“ des Bayerischen Fußballverbands ausgezeichnet wurden, zählt der TSV Babenhausen. Dessen Fußballabteilung feierte mit einem Festakt ihr 100-jähriges Bestehen. Deren Sportlicher Leiter, Frank Bolkart, begrüßte dazu im Schulzentrum mehr als 250 Besucher, darunter zahlreiche Ehrengäste aus Sport und Politik. Besonders bedankte er sich bei dem Chronisten Georg Seitz, der eine Ausstellung mit viel Bildmaterial gestaltet hatte.

TSV-Präsident Martin Gleich ließ 100 Jahre Fußball im Fuggermarkt Revue passieren, von den mühevollen Anfängen in der örtlichen Kiesgrube bis zum Besuch mehrerer Bundesligisten im Stadion an der Weinrieder Straße. Gleich sprach von einer Erfolgsgeschichte, die auch Tiefen aufwies. Gerade darin zeige sich jedoch, ob ein Verein zusammenhält – was er für den TSV voll bestätigen könne. Das dokumentiere allein der Bau des Vereinsheims, bei dem weit über 5000 Stunden ehrenamtlich geleistet worden waren. Zudem werde der TSV um die Sportanlagen beneidet, wobei Gleich ein Lob an die Marktgemeinde richtete. Und er geizte nicht mit Anekdoten. So las er etwa ein Schreiben aus den Gründerjahren vor, als sich der TSV beim Markt über einen Nachbarn beschwert hatte, der Hühner zum „Grasen“ auf den Fußballplatz schickte, die „tiefe Löcher“ hinterließen.

Auch Hubert Rendle, der humorvoll durch den Abend führte, berichtete von einigen Begebenheiten, schließlich ist er seit einem halben Jahrhundert in vielerlei Funktion bei den Fußballern aktiv. Wer könne sich heute noch Reitturniere im Stadion vorstellen oder Nachwuchskicker, die mit Gülle verschmutzte, über 100 Meter lange Starkstromkabel für die Beleuchtung beim Trainingsbetrieb auf- und abrollten? Und viele seien dabei gewesen, als es nach dem Aufstieg in die Bezirksliga eine eigene „TSV-Festwoche“ gab.

Bürgermeister Otto Göppel, der selbst über 400 Spiele im TSV-Trikot absolviert hatte, betonte, dass der Fußballsport auch nach 100 Jahren nicht an Reiz im Fuggermarkt verloren habe. Zudem erfülle die Abteilung gesellschaftliche Aufgaben und wirke bei Kindern und Jugendlichen als „Schule fürs Leben“.

Der Ehrenamtsbeauftragte des Bayerischen Fußballverbands (BFV), Peter Wassermann, hatte ein besonderes Geschenk für den Gesamt-TSV dabei, nämlich die „Goldene Raute mit Ähre – Wiederholung“. Diese habe Seltenheitswert, ja sei fast ein Alleinstellungsmerkmal. Grundlage für die Vergabe ist ein Katalog mit 40 Kriterien in den Feldern Ehrenamt, Jugendsport, Breitensport und Prävention gegen Sucht und Gewalt. Alle Festredner hoben hervor, dass ein Drittel der weit über 2000 TSV-Mitglieder Schüler und Jugendliche sind.

Uli Theophil, BLSV-Kreisvorsitzender und stellvertretender Bezirksvorsitzender, sprach ebenfalls von einem Verein, der seinesgleichen suche. Den Präsidenten des TSV, der seit fast vier Jahrzehnten an der Spitze steht, bezeichnete er als „seltenen Glücksfall“. Dies gelte auch für Georg Seitz, der sich seit mehr als einem halben Jahrhundert in vielen Funktionen für den Verein engagiere, laut Theophiel ein „Urgestein mit Vorbildcharakter, dessen Lebenswerk die Vereinschronik ist, der für den TSV lebt“. Beide wurden mit der höchsten zu vergebenden BLSV-Auszeichnung geehrt, nämlich „Gold mit Brillant und großem Kranz“.

Für den BFV-Kreisvorsitzenden/Allgäu, Karl-Heinz Giegerich, sind die TSV-Fußballer „seit Jahrzehnten eine Spitzenmannschaft in Schwaben“. Neben einem Scheck hatte er eine Ehrenurkunde samt Plakette im Geschenkkorb. Landtagsabgeordneter und Bürgerbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, Klaus Holetschek, lud eine Delegation der Fußballabteilung, Spieler und Funktionäre, zu einem Besuch des Landtags ein. Mit einem Loblied auf die Traditionsfarben „Gelb und Blau“ leitete Rendle zum gemütlichen Teil über, den die Stadelmusikanten umrahmten.

Während der Feier stand ein wahrer Ehrungsmarathon an. Ein Auszug:

TSV-Ehrennadeln für besondere Verdienste Silber: Georg Graf, Rainer Maier, Lothar Singer und Frank Bolkart; Gold: Karl Martin und Siggi Moosmann; Gold mit Brillanten: Uli Winkler und Rudolf Dreyer.



Silber: Georg Graf, Rainer Maier, Lothar Singer und Frank Bolkart; Gold: Karl Martin und Siggi Moosmann; Gold mit Brillanten: Uli Winkler und Rudolf Dreyer. Verdienstnadel des Bayerischen Landessportverbands Bronze: Lothar Singer, Jürgen Fischer, Stefan Schlögel, Christian Mayr und Thomas Egger; Bronze mit Kranz: Steffen Meyer; Silber mit Gold: Alois Bock; Gold mit Brillanten und großem Kranz: Georg Seitz und Martin Gleich.

Bronze: Lothar Singer, Jürgen Fischer, Stefan Schlögel, Christian Mayr und Thomas Egger; Bronze mit Kranz: Steffen Meyer; Silber mit Gold: Alois Bock; Gold mit Brillanten und großem Kranz: Georg Seitz und Martin Gleich. Verbandsehrennadel des Bayerischen Fußballverbands Silber: Herbert Sauter; Gold: Siggi Moosmann. (fs)

