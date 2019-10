vor 37 Min.

100 Jahre SPD: Wie Vöhringen zur „roten“ Stadt wurde

Vor hundert Jahren hat sich der SPD-Ortsverein in Vöhringen gegründet. Die Partei hat die Gemeinde geprägt – trotz Verbot und Verfolgung während des Nationalsozialismus.

Von Ursula Katharina Balken

Vöhringen Die SPD hat in Vöhringen allen Grund zum Feiern. Vor 100 Jahren wurde die Partei in der Gemeinde offiziell aus der Taufe gehoben. Vorher gab es zwar schon den „Sozialdemokratischen Verein Vöhringen“, aber der hatte noch keinen Parteistatus. Das änderte sich am Sonntag, 14. September 1919. Das runde Jubiläum wird am Samstag, 26. Oktober, ab 19 Uhr im Saal des Evangelischen Gemeindehauses in Vöhringen gefeiert. Festredner ist Ivo Gönner, ehemaliger Oberbürgermeister von Ulm.

Während des Nationalsozialismus war die SPD verboten

Über die Gründungszeit gibt es so gut wie keine Unterlagen. Den Grund dafür sieht Ortsvereinsvorsitzender Volker Barth darin, dass unter dem NS-Regime die Sozialdemokraten zu Staatsfeinden erklärt und gnadenlos verfolgt wurden. Damals verschwanden Aufzeichnungen und Chroniken. Die örtliche Führungsspitze der Partei war wohl der Überzeugung, dass das Auffinden solchen Materials den Mitglieder schaden könnte. Niemand sollte mit Leib und Leben – wie andernorts schon geschehen – für seine Meinung büßen müssen.

Die Einladung zur Gründungsversammlung blieb wie durch ein Wunder erhalten und ist jetzt – aber auch nur als Kopie – im Besitz von Volker Barth. Darin heißt es: „Kommenden Sonntag, den 14. Septemper 1919, nachmittags 3 Uhr, findet in der Halle der Bahnhofrestauration Einsiedler in Vöhringen die große öffentliche Volksversammlung statt.“

Als Referent war Genosse Lehrer Enslen aus Arlesried im Unterallgäu geladen. Auf der Tagesordnung standen die wirtschaftliche und politische Bedeutung der SPD für das arbeitende Volk sowie die Betätigung derselben als Regierungspartei. Auch eine anschließende Diskussion war vorgesehen. Am Ende stand der Aufruf, dass alle Parteigenossen sowie Arbeiter und Arbeiterinnen in Massen erscheinen mögen.

Erster Vorsitzender wurde Karl Unglert, sein Vertreter August Huber. Die SPD zählte anfangs 45 Mitglieder. Im Gemeinderat hatten drei Sozialdemokraten Sitz und Stimme. Wie Franz Helmschrott in seiner Chronik schreibt, war der Anteil an Kommunisten und Sozialdemokraten in der Gemeinde beträchtlich. Das brachte Vöhringen den Ruf ein, „rot zu sein.“ Das erste Kinderfest in der Stadt wurde 1924 unter Leitung der SPD ausgeführt.

1964 sitzt erstmals ein Bürgermeister der SPD im Vöhringer Rathaus

Im Juni 1933 erließ der nationalsozialistische Innenminister Wilhelm Frick eine Verordnung, mit der die SPD als „staats- und volksfeindlich“ erklärt wurde. Alle sozialdemokratischen Mandatsträger wurden ihrer Funktionen enthoben. Die KPD wurde verboten, der Vöhringer SPD-Ortsverein musste aufgelöst werden. Einige Funktionäre wurden in Schutzhaft genommen.

Nach 1945 ließen die Besatzungsmächte die Parteien wieder zu. Die KPD aber wurde 1956 verboten, weil sie als verfassungsfeindlich galt.

1946 erwachte das kommunalpolitische Leben langsam wieder. Die SPD gewann Mitglieder dazu – nicht zuletzt durch die vielen Arbeiter, die beim Unternehmen Wieland beschäftigt waren. Mit fünf Gemeinderäten zog die Partei in das Vöhringer Rathaus ein.

Einen Höhepunkt erlebte die SPD bei den Wahlen 1964. Damals saßen Josef Klinger, Otto Oswald, August Müller und Josef Miller für die SPD im Gemeinderat. Mit dabei war auch Otto Stocker – er setzte sich bei der Wahl gegen Josef Burkhart von der CSU durch und wurde Vöhringen erster sozialdemokratischer Bürgermeister. Er blieb bis 1976 Rathauschef.

Ortsvorsitzender Volker Barth hat klare Ziele

Dann begann die Ära Erich Josef Geßner – erster Bürgermeister der CSU und bis 1996 im Amt. Zunächst tagten 16 Gemeinderäte. Durch die Eingemeindung von Illerzell, Illerberg und Thal erhöhten sich die Sitze der Volksvertreter im Stadtrat auf 24. Vorhaben, auf die die SPD abzielte, hießen Bildung, Ausbau der Schulen, eine verstärkte Bürgerbeteiligung, Freizeitgestaltung und mehr für den Sport tun.

Ortsvereinsvorsitzender Barth, seit 20 Jahren im Stadtrat vertreten, zeigt auf, welche Aufgaben er für die Zukunft sieht. „Nach wie vor geht es uns um die Innenstadtentwicklung, um der Verödung des Ortskerns entgegenzuwirken“, sagt Barth. Auch seniorengerechtes Wohnen sei wichtig in Anbetracht der demografischen Entwicklung.

Barth erinnert an das Organ der Orts-SPD „Die Stimme.“ Schon damals habe es einen Aufruf von Werner Zanker gegeben, Plastiktüten zu verbieten. Er brachte die Forderung auch als Antrag ein – ein Beweis für das fortschrittliche Denken seiner Partei, sagt Barth. Der Antrag fiel allerdings durch.

Das Klima im Vöhringer Stadtrat sei insgesamt gut. „In grundlegenden Fragen waren wir uns immer einig, die Meinungen liefen meist in Detailfragen auseinander“, sagt Barth. „Mit politisch Andersdenkenden gab es nie Berührungsängste oder Probleme. Der Bürger sollte stets im Fokus stehen, nicht das Parteibuch.“

