100 Tage Bürgermeister: Das erlebte Markus Koneberg in Kettershausen

Plus Positive Entscheidungen und Themen, bei denen er an Grenzen stößt: Markus Koneberg hat in den ersten 100 Tagen als Bürgermeister von Kettershausen schon beides erlebt.

Von Zita Schmid

Die ersten 100 Tage als Bürgermeister der Gemeinde Kettershausen hat Markus Koneberg bereits gemeistert. Von Entscheidungen, „mit denen man Positives bewirken kann“ bis hin zur Erkenntnis, dass man „mit wichtigen Themen an Grenzen stößt“ kann er aus diesen rund drei Monaten Amtszeit schon von vielfältigen Erfahrungen berichten.

Koneberg war bereits stellvertretender Bürgermeister in Kettershausen

Von 2014 bis 2020 war Koneberg bereits stellvertretender Bürgermeister von Kettershausen. Mit fast 90 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen wurde er bei der Kommunalwahl im März dann zum Ersten Bürgermeister gewählt und trat damit die Nachfolge von Susanne Schewetzky an, die im März zur neuen Bürgermeisterin von Bellenberg gewählt wurde.

Am 1. Mai begann seine Tätigkeit. Es war ein Amtsbeginn in einer außergewöhnlichen Zeit. „Die erste Zeit war sehr von der Corona-Pandemie bestimmt. Fast täglich kamen neue Informationen, die verarbeitet werden mussten“, berichtet er. Auch fachlich ging es in der ersten Woche sofort los. So habe hier bereits die Baubesprechung bezüglich der Kläranlage stattgefunden und die Baumaßnahmen zur Ertüchtigung der Anlage haben begonnen. Gleich zu Beginn habe er auch ein anderes wichtiges Thema in den Fokus gerückt, nämlich der Suche nach Bauland. Dies vor dem Hintergrund, dass die Plätze auf den Baugebieten inzwischen alle verkauft seien.

Das Thema „Ortszentrum“ ist in Kettershausen ein viel diskutiertes Thema

In seiner Amtszeit als Zweiter Bürgermeister hat Koneberg die Entstehung des Gemeindeentwicklungskonzepts miterlebt. Ein viel diskutierter Punkt in dem Konzept war das Thema „Ortszentrum“. Und auch als Rathauschef wird es ihn weiterhin beschäftigen. „Jetzt gilt es, zusammen mit Gemeinderat, Vereinen und Bürgern Lösungen zu finden und vom Konzipieren ins Umsetzen zu kommen“, so seine Zielsetzung.

Koneberg, der in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften promovierte, leitete vor seinem Amtsantritt als erster hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde das Bildungszentrum Unterallgäu. „Ich habe mich gefreut, das Bürgermeisteramt annehmen zu dürfen. Die Umstellung fiel mir daher nicht schwer“, erzählt der 44-Jährige von seinem Berufswechsel.

Als vormaliger Zweiter Bürgermeister der Gemeinde seien ihm dabei die laufenden Projekte und Themen vor Ort auch bekannt gewesen. Dazu gelernt habe er in den ersten Wochen und Monaten, dass manche Sachverhalte „gewisse verwaltungsrechtliche Regelungen“ verlangen oder es auch „Restriktionen gibt, die berücksichtigt sein wollen“.

Gerade tagt der Kettershausener Gemeinderat in Mohrenhausen

In diesen Corona-Zeiten tagt der Gemeinderat aus Abstandsgründen im neuen Bürgerhaus in Mohrenhausen. So manche Entscheidung wurde hier schon gefällt. Etwa dem Kindergarten in kleines, nahe gelegenes Waldstück zur Verfügung zu stellen. Mit diesem Beschluss hätte des Gremium viel Positives bewirkt. „Unsere Erzieherinnen sind sehr motiviert an die Umsetzung gegangen, die Kinder freuen sich über die Waldspielmöglichkeiten und die Eltern geben ebenfalls sehr positive Rückmeldungen“, freut sich Koneberg.

Weniger schön sei es dagegen, wenn man bei wichtigen Themen an Grenzen stoße. Er meint damit die erst vor Kurzem im Gemeinderat erörterte Situation zur Breitbandversorgung (wir berichteten). „Als Gemeinde im ländlichen Raum fühlt man sich etwas benachteiligt. Aber wir wollen nicht aufgeben und werden weiter unser Bestes versuchen“, verspricht er.

Insgesamt bewertet er die ersten 100 Tage als Bürgermeister und seine damit verbundenen Erwartungen als „sehr gut“ und erfüllt. Der Beruf entspreche ganz seinen Vorstellungen. Er sagt weiter: „Ich freue mich auf die nächsten Jahre und auf die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, den Vereinen, den Bürgerinnen und Bürgern – sehr gerne auch über die nächsten sechs Jahre hinaus“.

