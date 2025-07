100 Jahre Claretinerkolleg in Weißenhorn: Von der „Kaffeemühle“ zur Begegnungsstätte

Eine markante Einrichtung, die aus Weißenhorn nicht mehr wegzudenken ist, feiert am kommenden Wochenende Jubiläum: Seit 100 Jahren existiert das Claretinerkolleg in Weißenhorn. Es war das erste Ausbildungshaus mit Schule des aus Spanien stammenden Clartinerordens in Deutschland. Jahrzehntelang wurden dort Internats- und externe Schüler unterrichtet, heute ist das Haus eine Begegnungsstätte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Dementsprechend spricht das Organisationsteam von einem „Fest der Begegnung“, das am Sonntag, 13. Juli, mit Musik, Tanz und kulinarischen Köstlichkeiten aufwartet.

