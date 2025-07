100 Jahre SV Pfaffenhofen: Festwochenende mit Bierzelt, Party und Fußballspielen

Bei Pfaffenhofens größtem Verein steht das ganze Jahr 2025 im Zeichen des Jubiläums: Zu seinem einhundertjährigen Bestehen hat der SV Pfaffenhofen seit Januar bereits mehrere Veranstaltungen ausgerichtet, darunter einen Festakt für geladene Gäste Ende April. An diesem Wochenende steigt die große Party für alle, die mitfeiern möchte. Das Festzelt am Sportgelände ist aufgebaut, am Freitagabend um 18.30 Uhr ist der Fassanstich mit Bürgermeister Sebastian Sparwasser. Es folgen zwei Partynächte und zwei Tage mit Unterhaltungsprogramm.

Zumindest im Hinblick auf das Wetter werde man nicht versumpfen, kündigt der Vereinsvorsitzende Christoph Jung an. Denn das Festzelt steht auf dem Hartplatz des Vereins, der aufgrund seinen Zustands momentan nicht für den Sportbetrieb genutzt wird. Bei diesem Untergrund mache es nichts, wenn es regnet, sagt Jung. 1035 Mitglieder hat der SV Pfaffenhofen derzeit, der Fußball spielt eine große Rolle und stand, wie der umfangreichen Festschrift zu entnehmen ist, schon bei der Gründung des Vereins im Jahr 2025 im Fokus. Aber nicht nur: Denn auch das gesellschaftliche Leben in der Region wollten die sportbegeisterten Gründerväter des Vereins bereichern.

Dirndl- und Lederhosenparty am Freitagabend mit den Bätscher Buam

Heute gliedert sich der SVP in mehrere Abteilungen auf: Fußball, Tischtennis, Turnen, Gymnastik, Badminton und Handball für Kinder. Die Fußballabteilung stellt auch eine Damenmannschaft, die der Vereinschef selbst trainiert. Es handelt sich dabei um eine Spielgemeinschaft mit Aufheim und Holzschwang. Herrscht dort derzeit großer Zulauf durch die Frauen-Europameisterschaft in der Schweiz, die mit dem Finale am Sonntagabend zu Ende geht? „Das merkt man weniger“, sagt Jung. Aber schon in den vergangenen Jahren habe es einen Zuwachs gegeben. „Ab der nächsten Saison haben wir zwei Damen-Mannschaften“, kündigt Jung an.

Ein Spiel der Fußballerinnen wird am Sonntag, 27. Juli, auf dem Programm stehen. Zunächst aber steht das Feiern im Vordergrund. Am Freitagabend spielen zum Auftakt zunächst die Holzheimer Musikanten der GmbH und Co. KG, bevor dann um 21 Uhr die Dirndl- und Lederhosenparty mit den Bätscher Buam beginnt. Karten gibt es an der Abendkasse.

Sportlich geht es am Samstagmittag, 26. Juli, weiter. Um 13 Uhr wird das Fußball-Nachbarschaftsturnier der aktiven Herren angepfiffen. Auch Fußballer aus Beuren und Holzheim sind daran beteiligt. Das Motto des Abends lautet dann „HK Ulm goes SVP“: Gemeinsam mit DJ Rolf und der HK Altstadtkneipe aus Ulm steigt eine weitere Partynacht im Festzelt auf dem Sportgelände. Beginn ist um 20 Uhr, auch hierfür gibt es Tickets an der Abendkasse.

Damen der SGM Aufheim/Holzschwang/Pfaffenhofen spielen gegen 1. FC Heidenheim

Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr, gegen 11 Uhr startet das Programm zum Familientag mit einem Parcours und Spielen. Die Marktmusikanten gestalten den musikalischen Rahmen. Um 16 Uhr wird noch einmal Fußball gespielt: Die Damen der Spielgemeinschaft Aufheim/Holzschwang/Pfaffenhofen treffen im Einlagespiel auf den 1. FC Heidenheim.

Das Festwochenende ist nicht die letzte der zum 100-Jahr-Jubiläum geplanten Veranstaltungen des Pfaffenhofer Sportvereins. Am 18. Oktober steht ein SVP-Badminton-Hobbyturnier im Terminkalender.