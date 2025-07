Highlight im Kindergarten: KNAXIADE 2025 - Bewegung macht Spaß!

Seit Anfang dieses Jahres wird in insgesamt 920 Kindergärten beziehungsweise Grundschulen die KNAXIADE wieder umgesetzt. Der Bewegungskindergarten Don Bosco in Illertissen ist auch dabei und hat die KNAXIADE mit 100 Kindern durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine Art Olympische Spiele ohne Wettbewerbscharakter. Seit über 30 Jahren gibt es das sehr erfolgreiche Projekt des Bayerischen Turnverbands und der Sparkassen. Bisher haben über 1,6 Millionen Kinder daran teilgenommen.

Jedes Kind erhält eine Medaille und eine Urkunde.

Mit der KNAXIADE versucht der Bayerische Turnverband möglichst frühzeitig, die Kinder an die Bewegung heranzuführen und seinem Ruf als Kinderstube des Sports gerecht zu werden, denn: Kinder brauchen Bewegung – nicht nur für ihre körperliche, sondern auch für ihre geistige Entwicklung. Die KNAXIADE setzt genau hier an und schafft es, dass sich Kinder mit Freude und Begeisterung bewegen, ganz nach dem Motto "Bewegung macht Spaß!". Alle Kinder sind Gewinner, denn jedes Kind erhält für seine Teilnahme eine attraktive Medaille und Urkunde von den Sparkassen, dem Förderer und Unterstützer der Aktion.

Gute Zusammenarbeit mit den Sparkassen und Kindergärten.

Reinhard Gansert, Projektleiter der KNAXIADE, hebt die gute Zusammenarbeit mit den Sparkassen und den Kindergärten hervor: „Ohne das Engagement unserer Partner wäre ein so großartiges Projekt nicht denkbar. Die Sparkassen in ganz Bayern haben einen wesentlichen Anteil daran, dass wir die KNAXIADE weiterhin so erfolgreich durchführen können. Auch die Beteiligung der Einrichtungen vor Ort ist jedes Jahr beeindruckend.“ Besonders erfreulich ist die Partnerschaft mit den Sparkassen, die nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch logistische Hilfe leisten. Zusätzlich bereichern sie häufig auch noch durch eigene Aktionen das Programm.

