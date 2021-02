112 hilft immer: Ein Dankeschön zum Tag des Notrufs

Wer den Notruf wählt, bekommt Hilfe. Am Europäischen Tag des Notrufs, 11.2., ist es Zeit, den Menschen in der Region danke zu sagen, die diese Hilfe bringen.

Diese Nummer kennen schon die Kleinsten: 112. Wer sie wählt, der möchte Hilfe. Und er bekommt sie auch. Denn hinter der Notrufnummer steckt ein komplexes System der Hilfeleistung - von den Notrufzentralen über die Einsatzdienste bis hin zu den gezielten Vorplanungen. Ein technischer Apparat, der immer funktionieren muss. Gerade im Notfall.

Am 11. Februar ist der Internationale Tag des Notrufs. Bild: Europe Direct

Vor allem stehen hinter der Notrufnummer aber Menschen: Diejenigen, die den Notruf in der Zentrale entgegennehmen, und diejenigen, die daraufhin in Alarm versetzt werden, um die Hilfe zu bringen. Sei es bei der Feuerwehr, dem THW oder den Rettungsdiensten, der Wasserwacht oder der Polizei. Der Tag der europäischen Notrufnummer 112 am 11. Februar ist ein guter Tag, um sich daran zu erinnern. Im Juli wird sich die Einführung der europaweiten Rufnummer übrigens zum 30. Mal jähren. Seitdem ist die 112 sogar auch in einigen Ländern außerhalb Europas eingeführt worden.

Normalerweise wird dieser Tag von den Verantwortlichen mit Aktionen und Veranstaltungen besonders gefeiert - auch das ist im Corona-Jahr leider nicht drin. Drum soll es stattdessen einfach an dieser Stelle ein Dankeschön für die Menschen hinter der Notrufnummer geben. In Deutschland sind weit über eine Million Menschen ehrenamtlich oder hauptberuflich in den Organisationen engagiert, die hinter der 112 stehen. In der Region waren und sind aktuell wieder viele von ihnen im Einsatz: bei Unfällen, Bränden oder anderen Unglücken. Tag und Nacht, ob Schneegestöber oder Hitzewelle. Die Hilfe im Landkreis ist unterwegs - und sie kommt dank der 112 schnell.

