125 Jahre Touristikverein: Die Mitglieder wollen Babenhausen schöner machen - damals wie heute

Plus Der Touristikverein Fuggermarkt Babenhausen wurde vor 125 Jahren gegründet – damals unter dem Namen Verschönerungsverein. Die Liste der Aktivitäten ist lang. Einige Erinnerungen an bewegte Jahre.

Von Sabrina Karrer

In einem unterscheiden sich die Jahre 1895 und 2020 gar nicht so sehr: Damals wie heute gibt es einen Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Babenhausen zu verschönern. Vor 125 Jahren sahen allerdings die Rahmenbedingungen noch anders aus.

Nachdem 1894 die Lokalbahnstrecke nach Kellmünz eröffnet worden und dadurch der Anschluss an das große Schienennetz gelungen war, erachtete es die Marktgemeinde im Unterallgäu als Pflicht, „dem zukehrenden Publikum den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen“. Mit diesem Aufruf im Babenhauser Anzeiger wurden alle Bürger eingeladen, zur Gründungsversammlung eines „Verschönerungsvereins“ zu kommen. Gesagt, getan. Zum ersten Vorsitzenden wurde der Apotheker Seyffer gewählt. 50 Mitglieder traten sofort bei, besagt eine Festschrift mit Auszügen aus der Chronik, die von Heimatforscher Dieter Spindler erstellt wurde und zum 100. Jubiläum des Vereins erschienen ist. Die ersten Mitglieder stellten Ruhebänke auf, pflanzten dekoratives Grün und Blumen an Fußwegen, legten den Weiherweg und eine Allee mit Ahornbäumen an. „Das Verweilen im Ort sollte schöner werden“, sagt Marcus Worsch, der heutige Vorsitzende – ein Ziel, das der Verein auch heute anstrebe. Finanziert wurden die Aktionen größtenteils über die Beiträge der Mitglieder – sie bezahlten anfangs zwei Mark im Jahr – sowie Spenden.

Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs ruhte das Vereinsleben. Dazwischen, während einer Versammlung 1930, sei die Errichtung einer Badeanstalt angesprochen worden, berichtet Worsch. Laut der Festschrift initiierte der Verein gemeinsam mit dem Marktrat auf einem Grundstück an der Fabrikstraße Arbeiten für einen Steg über den Mühlbach. Im August wurde das „Volksbad“ mit Kabinen und Liegewiese eröffnet. „Da wurde strikt getrennt zwischen Männlein und Weiblein“, sagt Worsch. Auch später spielte eine Badeanstalt eine wichtige Rolle: Das Waldbad am Fuggerweiher, das der Verein ein paar Jahre lang in Eigenregie betrieb. In den 70ern wurde das Weiherstüble mit Gasträumen und sanitären Anlagen gebaut, das dann Anfang der 2000er vom Kreisjugendring genutzt wurde. Am Babenhauser Rothdachweiher wiederum entstand in jüngerer Zeit zusammen mit dem Handwerkerring eine Wasserspielanlage.

Zu Beginn der 1930er-Jahre war es auch, als der Plan gefasst wurde, den Fremdenverkehr in Babenhausen zu fördern – ein Bestreben, das im selben Jahrzehnt durch den Kriegsbeginn ein jähes Ende fand. 1970 wurde der Verein dann auch offiziell umbenannt in „Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein“. Er sollte der neuen Satzung zufolge unter anderem „zur Erschließung der heimatlichen Schönheiten“ beitragen und damit Gäste in den Ort locken. Der Verein plante und realisierte etwa ein Wanderwegenetz und legte einen Vita-Parcours an, an dem sich Besucher bewegen und turnen konnten. Auch ein Werbeprospekt erschien. 1975 erhielt Babenhausen das Prädikat „Erholungsort“, wofür einige Voraussetzungen zu erfüllen waren.

Der Titel war ein Erfolg und zugleich Ansporn für die Vereinsmitglieder. Sie ließen sich einiges einfallen, unter anderem die Aktion „Hochzeit im Mai“, bei der ein Aufenthalt im Fuggermarkt unter Paaren, die sich im Mai das Ja-Wort gaben, verlost wurde. Das Thema Hochzeit spielte auch später wieder eine Rolle: „Zwei Mal in den 90ern ist der Hochzeitshubschrauber von Herzblatt in Babenhausen gelandet“, sagt Worsch und erinnert an die Fernsehsendung. Ebenso in Erinnerung geblieben sind die Gartentage, die 2012 und 2013 auf dem Schlossgelände stattfanden. Seit 2013 nennt sich der Verein nun Touristik e. V. Fuggermarkt Babenhausen, was moderner klinge.

Das Jubiläumsjahr 2020 hatte sich der Touristikverein anders vorgestellt, als es letztlich verlaufen ist. Eigentlich sei eine Veranstaltung geplant gewesen, so Worsch. Wegen der Corona-Pandemie konnte sie aber nicht stattfinden. Dafür erhalte jedes der derzeit 140 Mitglieder einen Gutschein als Dankeschön für die Treue. Außerdem will der Verein Geld spenden, zum einen an den Historischen Verein für die Sanierung des Meisingerhauses, das ein Haus zur Geschichte werden soll, zum anderen an Astrella’s Hunde-Hilfe. Und selbst im Corona-Jahr wagte sich der Verein an eine Premiere: Er veranstaltete erstmals einen Hofflohmarkt in Babenhausen, der wiederholt werden soll.

