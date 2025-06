125 Jahre Trachtenkapelle Illerzell: Vier Kapellen musizieren im Zeichen der Freundschaft

Es war ein klingendes Finale, das die Illerzeller Trachtenkapelle zu ihrem 125-jährigen Gründungsfest inszeniert hat. Im Festzelt hatten sich vier Kapellen eingefunden und bekundeten das, was die Blasmusik für die Musikerinnen und Musiker so wertvoll macht: Es entstehen zwischen den Kapellen kameradschaftliche Bindungen, sodass das Motto „Blasmusik im Zeichen der Freundschaft“ mehr als gerechtfertigt ist. Darauf verwies Vorsitzender David Schmitt in seiner Begrüßung im bunten Festzelt.

