14-Jähriger schlägt jungen Radfahrer in Weißenhorn

in 14-Jähriger ist am Mittwoch leicht verletzt worden.

Ein 14-Jähriger ist mit seinem Rad in Weißenhorn unterwegs, als er von anderen Jugendlichen angesprochen wird. Plötzlich schlägt einer zu und verletzt den Radfahrer leicht.

Ein 14-Jähriger ist am Mittwoch leicht verletzt worden. Der Jugendliche war gegen 15 Uhr mit seinem Fahrrad in Weißenhorn nahe dem Bahnhof unterwegs. Dabei sprach ihn eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher an. Plötzlich schlug ihm ein anderer 14-Jähriger aus der Gruppe grundlos mit der Faust ins Gesicht, wodurch er leicht verletzt wurde.

Anschließend flüchtete die Gruppe, konnte jedoch kurze Zeit später von Beamten der Polizeiinspektion Weißenhorn und der Polizeistation Senden aufgegriffen werden. Den 14-jährigen Täter erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Ob eine Tatbeteiligung der anderen Gruppenmitglieder vorliegt, wird noch geprüft. (AZ)

