vor 25 Min.

15-Kilometer-Beschränkung für das Unterallgäu wird aufgehoben

Ab Mittwoch haben die Bewohner des Landkreises Unterallgäu wieder mehr Bewegungsfreiheit.

Für den Landkreis Unterallgäu gilt die 15-Kilometer-Regel ab Mittwoch, 27. Januar, nicht mehr. Der Landkreis hat an sieben aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz von 200 unterschritten. Sie liegt am Dienstag, 26. Januar, laut Robert-Koch-Institut bei 140,4. Das Landratsamt hat die Beschränkung daraufhin in Abstimmung mit dem bayerischen Gesundheitsministerium aufgehoben. (az)

Weitere Informationen rund um das Coronavirus findet man im Internet unter www.unterallgaeu.de/corona

