16-Jähriger auf Kleinkraftrad bei Unfall in Babenhausen schwer verletzt

Kurz vor 17.30 Uhr kam es am frühen Dienstagabend in Babenhausen (Unterallgäu) innerorts auf der Rechbergstraße zu einem Unfall. Der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades stieß mit einem Auto zusammen und zog sich dabei nach ersten Informationen schwere Verletzungen zu.

Rettungshubschrauber landet nach Unfall mit 16-Jährigem auf Sportplatz in Babenhausen

Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Babenhausen sicherte die Unfallstelle ab und entsandte ein Fahrzeug zum Sportplatz beim Schulzentrum. Dort landete der Rettungshubschrauber „Christoph 17“ aus Kempten und brachte einen Notarzt mit, der von der Feuerwehr zur Unfallstelle gefahren wurde. Der junge Kradfahrer erlitt laut Einsatzzentrale der Polizei mehrere schwere Verletzungen, die aber wohl nicht als lebensgefährlich eingestuft werden.

Der 16-Jährige wurde nach der Erstversorgung an der Einsatzstelle in eine Klinik eingeliefert. Über den Hergang des Unfalls lagen zunächst noch keine genaueren Informationen vor – es habe sich aber offenbar um einen Vorfahrtsverstoß gehandelt. Auch über die Höhe des Sachschadens war am Abend nichts Näheres bekannt.