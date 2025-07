16-Jähriger stürzt zwischen Hirbishofen und Pfaffenhofen von seinem Motorrad

Ein 16-Jähriger ist am Sonntag gegen 13 Uhr auf dem Weg von Hirbishofen in Richtung Pfaffenhofen von seinem Motorrad gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ging der Unfall für das Motorrad weniger glimpflich aus: Nachdem der 16-Jährige im Kornfeld hinter dem Radweg von seinem Fahrzeug gefallen war, überschlug es sich mehrfach und wurde dadurch total beschädigt.

Nach Angaben des 16-Jährigen gegenüber der Polizei flog ihm ein Insekt durch das teils geöffnete Visier in den Helm, wodurch er so irritiert war, dass er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er zog sich bei dem Unfall mehrere Schürfwunden zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 6000 Euro. (AZ)