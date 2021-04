17-Jähriger konsumiert Betäubungsmittel in Altenstadt

Bereits als sie sich zwei 17-Jährigen nähern, riechen Polizisten in Altenstadt Marihuana. Dann wirft einer der Jugendlichen einen Gegenstand zu Boden.

Im Rahmen einer Personenkontrolle auf einem Spielplatz in der Kaulastraße in Altenstadt entdeckten Polizisten am Dienstagabend zwei Jugendliche, die sich in der Nähe eines Pavillons aufhielten. Bereits bei der Annäherung an die zwei Personen stieg den Beamten der Geruch von Marihuana in die Nase. Das teilt die Polizei mit. Als die beiden 17-Jährigen die Beamten sahen, warf einer von ihnen einen Gegenstand auffällig zu Boden.

Beamte finden auf dem Altenstadter Spielplatz einen Joint

In diesem Bereich fanden die Beamten später einen Joint sowie weitere Betäubungsmittelutensilien. Laut Polizeiangaben wurde gegen den 17-Jährigen daher ein Strafverfahren eingeleitet. Dem gleichaltrigen Freund legten die Beamten kein strafbares Verhalten zur Last. (AZ)

