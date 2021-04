17-Jähriger stiehlt eine Getränkedose in Illertisser Supermarkt

Ein junger Erwachsener wollte einen Supermarkt in Illertissen, ohne zu bezahlen, verlassen. Ein Angestellter des Geschäfts konnte den 17-Jährigen stellen.

Ein 17-Jähriger hat eine Getränkedose in seine Jackentasche gesteckt und die Kasse, ohne zu bezahlen, passiert. Dieser Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in Illertissen.

Täter zeigt sich der Polizei gegenüber einsichtig

Dabei wurde der junge Mann von einem Angestellten des Geschäfts in der Dietenheimer Straße beobachtet und von diesem gestellt. Das teilt die Polizei mit. Gegenüber den Beamten zeigte sich der junge Mann einsichtig. Der Beuteschaden liegt knapp über einem Euro. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. (AZ)

