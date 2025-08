18-Jähriger holt sich mit gefälschtem Rezept mehrere Abnehm-Präparate

Ein junger Mann hat in mehreren Apotheken in der Region versucht, mit einem gefälschten Rezept ein Präparat für eine Abnehmspritze zu erhalten. Im Zeitraum vom 29. bis 31. Juli trat der 18-Jährige dem Polizeibericht zufolge in mehreren Apotheken im Raum Senden, Vöhringen und Ulm in Erscheinung. Es gelang ihm auch, an das Präparat zu kommen, bis in einer Apotheke in Senden allerdings die Fälschung des Rezeptes auffiel. Beamte der Sendener Polizei nahmen den Mann dort fest. Bei der Durchsuchung des 18-Jährigen fanden die Beamten die bereits eingelösten Rezepte und die dazu gehörigen Medikamente. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung ein. (AZ)

