vor 23 Min.

19-Jähriger stiehlt Christbäume in der Nacht auf Heiligabend

Drei Christbäume wollte ein junger Mann kurzerhand mitnehmen. Doch weit kam er mit den Bäumen nicht.

Ein 19 Jahre alter Mann hat in Illertissen in der Nacht auf Heiligabend Christbäume gestohlen. Das berichtet die Polizei. Der junge Mann kletterte gegen 3 Uhr über den Bauzaun eines Christbaumverkaufsplatzes. Anschließend verpackte er mit der dort vorhandenen Netzverpackmaschine drei Bäume, warf sie über den Zaun und wollte sie in einem Einkaufswagen nach Hause bringen. Doch so weit kam er gar nicht: Auf dem Heimweg wurde er von Beamten der Polizei Illertissen erwischt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Bäume musste der Mann übrigens zurückbringen. (az)

