vor 32 Min.

20-Jähriger hat verbotenes Messer in Vöhringen dabei

Bei einer Verkehrskontrolle entdeckten Beamte der Illertisser Polizei, dass ein 20-Jähriger verbotenerweise ein Einhandmesser mitführte. Was den jungen Mann nun erwartet.

Beamte der Polizeiinspektion Illertissen machten bei einer Verkehrskontrolle in Vöhringen eine Entdeckung. Ein junger Mann führte ein verbotenes Einhandmesser griffbereit in seinem Auto mit. Einhandmesser dürfen nach den Bestimmungen des Waffengesetzes aber nur mit einem besonderen Bedürfnis in der Öffentlichkeit geführt werden. Das teilt die Polizei mit. Darunter fällt zum Beispiel eine entsprechende Berufsausübung. Diese Voraussetzungen erfüllte der 20-Jährige aber nicht, weshalb die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn einleiteten. (AZ)

