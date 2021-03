vor 16 Min.

20 Meter lange Flammen: Feuerwehren kämpfen gegen Großbrand bei Osterberg

Plus Eine Halle an einer Biogasanlage nahe Osterberg ist am Donnerstag in Brand geraten. Es war einer der größten Einsätze der letzten Jahre. Was Feuerwehrleute berichten.

Von Wilhelm Schmid

Es war einer der größten Brände der vergangenen Jahre im südlichen Landkreis Neu-Ulm: Am frühen Donnerstagabend hat eine Maschinenhalle an einer Biogasanlage Feuer gefangen, die sich an der Kreisstraße NU7 etwa auf halbem Weg zwischen Osterberg und Weiler befindet. Wie ist der Einsatz abgelaufen? Und was ist bisher bekannt?

Flammen schlugen aus der Maschinenhalle in Osterberg

Auf den Notruf des Besitzers hin wurden um kurz vor 18 Uhr zahlreiche Feuerwehren aus der gesamten Umgebung alarmiert. Wie die Polizei berichtet, unternahm der Hofbesitzer erste eigene Löschversuche. Seine Ehefrau erlitt einen Schock. Innerhalb kurzer Zeit kamen rund 110 Feuerwehrleute zum Einsatzort, die von den Besatzungen mehrerer Rettungswagen und Polizeistreifen unterstützt wurden.

Kreisbrandinspektor Benedikt Kramer berichtet: "Schon bei meiner Anfahrt aus Kellmünz war von Weitem eine große Rauchsäule sichtbar." Der starke Westwind hatte bereits dazu geführt, dass das in der Maschinenhalle der Biogasanlage ausgebrochene Feuer auf die unmittelbar angrenzenden Blockheizkraftwerke übergegriffen hat. So galt es zunächst, die benachbarte Lagerhalle des landwirtschaftlichen Betriebes zu schützen, aus der die darin untergestellten Landmaschinen vorsorglich ins Freie gefahren wurden.

Glut fiel auf die Planen der Gärbehälter

Kramer berichtet weiter: "Aus der betroffenen Maschinenhalle schlugen waagerecht etwa 20 Meter lange Flammen in Richtung der Lagerhalle und der zwischen beiden Hallen verlaufenden 20-kV-Stromleitung. Deshalb war es die erste Aufgabe für die Feuerwehr Babenhausen, eine stabile Widerstandslinie zwischen beiden Hallen aufzubauen." Das gelang der Nachbarwehr mithilfe des Wasserwerfers von ihrer Drehleiter und weiterer Strahlrohre am Boden aus. So konnte die zweite Halle gehalten werden.

Derweil regneten Glutstücke unter starker Hitzeentwicklung auf die Abdeckplanen der ebenfalls benachbarten Gärbehälter herab. Dies hatte zur Folge, dass bei einem der sogenannten Fermenter die Plane durchbrannte. Das ausströmende Methangas entzündete sich in einer riesigen Stichflamme. Hier waren die Feuerwehr aus Altenstadt mit ihrer Drehleiter und die Wehr aus Kellmünz im Einsatz, um von der Nordseite her gegen den Brand vorzugehen. Um ein Übergreifen auf die weiteren Fermenter zu verhindern, hatte der Juniorchef des Hofes die Gasleitungen von den Gärbehältern zur Maschinenhalle mit den wertvollen Motoren gesperrt.

Brand in Osterberg: Schaden in Millionenhöhe

Die Wehren aus Oberroth und Osterberg gingen währenddessen in einen massiven Löschangriff auf die ursprünglich betroffene Maschinenhalle über, die schon beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in Vollbrand gestanden hatte. Wie die Polizei erklärt, fiel dort auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach dem Feuer zum Opfer. Hier wurden zahlreiche Strahlrohre, ein bodengebundener Wasserwerfer und später auch die Babenhauser Drehleiter eingesetzt.

Die Wehr aus Unterroth stand in Bereitstellung, um schnell dort eingreifen zu können, wo Not am Mann war. Später unterstützte sie die Wasserversorgung. Die Feuerwehren aus Bergenstetten und Weiler, größtenteils mit Landwirten besetzt, sorgten gemeinsam mit Kollegen aus Osterberg mit großen, jeweils bis zu 20 Kubikmeter umfassenden Vakuumfässern für Unterstützung bei der Beschaffung von Löschwasser. Dieses wurde unterhalb des Hofes an der Kreisstraße von den Fässern in große Faltbehälter umgefüllt und von dort in die ausgelegten Schlauchleitungen eingespeist.

Um die weitere Wasserversorgung aus dem Hydrantennetz – an der Kreisstraße verläuft die Hauptleitung zwischen Osterberg und Weiler – kümmerten sich die einheimischen Wehren. Um die Versorgung zu stabilisieren, schaltete der Kellmünzer Wasserwart die Notverbundleitung Kellmünz-Weiler hoch, sodass dauerhaft ausreichend Löschwasser zur Verfügung stand. Ein Fachmann des Energieversorgungsbetriebes schaltete die 20-kV-Stromleitung frei. Der Fachkreisbrandmeister für Chemie und Gefahrgut, Diplomchemiker Michael Ebner, war mit mehreren Kräften vom Mess-Gerätewagen des Landkreises aus zugange, um zu prüfen, ob durch Rauch oder sonstige Gase eine Gefahr ausging. Doch hier konnte er bald die beruhigende Meldung geben: "Keine Gefahr für Bevölkerung und Umwelt."

Polizei aus Illertissen und Memmingen war bei Brand in Osterberg

Der gesamte Einsatz wurde von Kreisbrandrat Bernhard Schmidt geleitet. Die "Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL)" assistierte ihm bei der Erstellung des Lagebildes, der Koordination der Einsatzmaßnahmen und deren Protokollierung.. Die Polizei war mit Streifen aus Illertissen und Memmingen vertreten und übergab die Ermittlungen im Laufe des Abends an den Kriminaldauerdienst (KDD). Die weitere polizeiliche Arbeit liegt nun bei der Kripo Neu-Ulm. Von ihr waren auch am Freitagmorgen noch keine Auskünfte über eine eventuelle Ursache zu erfahren.

Die Schadenshöhe wurde von der Polizei allerdings schon in der Nacht zum Freitag mit "mindestens zwei Millionen Euro" angegeben. Wie sachkundige Landwirte schon am Abend erklärt hatten, haben insbesondere die Motoren und die weiteren technischen Einrichtungen der Biogasanlage einen hohen Wert.

Kreisbrandinspektor Kramer erzählte am Freitag: "Die Ortswehren aus Osterberg und Weiler waren nach dem Ende der eigentlichen Löscharbeiten bis sieben Uhr morgens mit der Brandwache beschäftigt und mussten immer wieder kleinere Glutnester ablöschen."

