vor 49 Min.

20000 Euro Schaden nach Crash auf der Autobahn bei Vöhringen

Ein Mann hatte kurz nicht aufgepasst, da krachte es schon.

Weil ein Mann kurz nicht aufgepasst hat, ist es auf der Autobahn A7 bei Vöhringen am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Der Schaden: rund 20000 Euro, so die Autobahnpolizei Günzburg. Die Polizei hatte auch in Illertissen zu tun: Unfall in Illertissen: Autofahrer nimmt Rollerfahrerin die Vorfahrt

Zwischen dem Hittistetter Dreieck und der Anschlussstelle Vöhringen war es gegen 17 Uhr zu Stauungen in Richtung Kempten gekommen. Ein 53-Jähriger war zu dieser Zeit mit seinem Wagen auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, dürfte laut Polizei aber kurz nicht aufgepasst haben und krachte seinem Vordermann ins Heck. Durch die Wucht des Anpralls wurde dieser wiederum auf ein weiteres Auto geschoben. Glücklicherweise verletzte sich dabei keiner der Unfallbeteiligten. (az)

Lesen Sie auch: Abschied nach mehr als 30 Jahren: Ralf Schabel verlässt das Illertal-Gymnasium

Themen Folgen