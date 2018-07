vor 37 Min.

20000 Kerzen schwimmen auf der Donau

Am Samstagabend verschont der Regen die 50. Auflage der Lichterserenade. Der Auftritt von Dieter Thomas Kuhn am Sonntag wird zur großen Schlagerparty. So geht es weiter

Von Sebastian Mayr und Jens Noll

Er ist schon so etwas wie ein Stammgast in Ulm. Dieter Thomas Kuhn hat die Schlager in den 90ern wieder groß gemacht. Bei den Konzerten des gebürtigen Tübingers steht die Party im Mittelpunkt. Die Ulmer wissen, was sie erwartet – und sie mögen es. Tausende feierten am Sonntagabend auf dem Münsterplatz, bei Redaktionsschluss lief das Freiluftkonzert noch.

Schon am Samstag zog es Tausende Menschen zu den Feierlichkeiten in der Doppelstadt, auch wenn das Programm etwas eingeschränkt war. Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung hatte das geplante Konzert „Rock am Petrus“ der Band Rock Unlimited auf dem Petrusplatz bereits am Freitag wegen der schlechten Wetterprognosen abgesagt. Zumindest bis 22.30 Uhr blieb es am Samstagabend aber weitgehend trocken, sodass der 50. Auflage der Lichterserenade nichts im Wege stand.

Schon gut eine Stunde bevor die 20000 gelben und roten Kerzen ins Wasser gelassen wurden, säumten zahlreiche Zuschauer beide Seiten der Donau und die Brücken. Wegen der geringen Strömung des Flusses trieb der Lichterteppich gemächlich Richtung Friedrichsau, begleitet von mehreren musikalischen Einlagen und Feuerwerk. Mal stieg die Pyrotechnik steil hinauf in den Nachthimmel, mal ergoss sie sich – etwa an der Gänstorbrücke – wasserfallartig in den Fluss. So viele Lichter wie in diesem Jahr hatten die Macher vom Verein Donaufreunde noch nie ins Wasser gesetzt.

Rock am Petrus fiel zwar aus, ein anderes Konzert fand dagegen statt. Das Publikum war ein ganz anderes: Das Schwörkonzert bildet traditionell den kulturellen Auftakt in das Wochenende rund um den inoffiziellen Feiertag der Stadt Ulm. In diesem Jahr bot der Motettenchor unter der Leitung von Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland Stücke von Georg Friedrich Händel, Edward Elgar und Ralph Vaughan-Williams – feierlich, dynamisch und mystisch.

Am heutigen Montag hält Oberbürgermeister Gunter Czisch die Schwörrede. Sie endet um kurz vor 12 Uhr mit dem Schwur, „Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein“. Ab 16 Uhr wird in der Doppelstadt wieder wild gefeiert, dann beginnt das Nabada.

