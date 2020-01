01.01.2020

21-Jährige verletzen Mann in der Silvesternacht

In der Silvesternacht wurde ein Mann in Illertissen verletzt.

Junge Männer zündeten Raketen auf der Straße. Als Passanten sie auf ihr Fehlverhalten ansprachen, attackierten die 21-Jährigen einen der Passanten.

In der Silvesternacht ist es in Illertissen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Das teilt die Polizei mit. Kurz nach dem Jahreswechsel legten zwei junge Männer im Alter von 21 Jahren im Bereich der Dietenheimer Straße Feuerwerksraketen auf die Straße und zündeten diese. Zwei Passanten sprachen die jungen Männer an und machten sie auf ihr Fehlverhalten aufmerksam. Die Passanten fragten nach den Namen der Männer, weil unklar war, ob durch deren Verhalten ein Schaden an einem geparkten Auto entstanden war. Die beiden jungen 21-Jährigen verweigerten die Antwort. Stattdessen griffen sie laut Polizei einen 54-jährigen Mann an und verletzten diesen hierbei. Die Angreifer erwartet nun eine Strafanzeige. (az)

Lesen Sie aus dem Polizeibericht außerdem:

Themen folgen