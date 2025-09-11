21-Jähriger überschlägt sich bei Babenhausen mit seinem Auto

Ein schwerer Unfall Unfall hat sich am Donnerstagmorgen zwischen Babenhausen und Kellmünz ereignet. Ein 21-Jähriger hat sich dort mit seinem Auto überschlagen. Wie die Polizei berichtet, fuhr er auf der Staatsstraße 2017 von Babenhausen in Richtung Kellmünz. Aus bislang unbekannten Gründen kam er rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich dabei und landete dann in einem Feld. Der 21-Jährige wurde der Polizei zufolge leicht verletzt. Er konnte sich allein aus dem zerstörten Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Die Babenhauser Feuerwehr kam mit 21 Einsatzkräften zum Unfall

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde durch den Unfall ebenfalls die Feuerwehr alarmiert, da in der Mitteilung in der Integrierten Leitstelle von einem überschlagenen Auto die Rede war. Die Freiwillige Feuerwehr Babenhausen rückte deshalb aus und war laut Polizei mit 21 Einsatzkräften vor Ort. Das Auto wurde durch den Unfall total zerstört. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. (AZ)