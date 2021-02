12:11 Uhr

22-jähriger Autofahrer sitzt unter Drogeneinfluss am Steuer

Die Polizei erwischte bei einer Verkehrskontrolle einen jungen Autofahrer, der offenbar unter Drogeneinfluss stand.

In der Nacht zum Samstag hielt eine Streife der Polizeiinspektion Illertissen in der Weiherstraße ein Auto zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dabei wies der 22-jährige Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Das teilt die Polizei mit. Sollte die Blutuntersuchung den Konsum von Betäubungsmitteln bestätigen, erwarten den Fahrzeugführer ein empfindliches Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)

