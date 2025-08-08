Icon Menü
24-Jähriger stiehlt Landwirtschaftsgerät in Babenhausen und wird erwischt

Babenhausen

24-Jähriger stiehlt in Babenhausen Landwirtschaftsgerät – und wird erwischt

Zwei Männer klauten einem Landwirt seinen Ballenwickler. Der Komplize des 24-Jährigen wusste angeblich nicht, dass sein Freund dazu keine Erlaubnis hatte.
    • |
    • |
    • |
    Ein Landwirt erwischte zwei Männer in Babenhausen dabei, wie sie seinen Rundballenwickler stahlen.
    Ein Landwirt erwischte zwei Männer in Babenhausen dabei, wie sie seinen Rundballenwickler stahlen. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)

    Es ist ein kurioser Diebstahl: Von all den Geräten, die ein Landwirt besitzt, haben zwei Männer in Babenhausen versucht, ein Rundballenwickelgerät zu stehlen. Mit diesem kann vorher in Ballen gepresstes Heu und Silage in Folie eingewickelt werden. Die Art, wie die zwei Täter vorgingen, war dabei alles andere als unauffällig.

    Zwei Männer stehlen Maschine von Babenhauser Landwirt

    Der Polizei zufolge entdeckte ein Babenhauser Landwirt am Donnerstagabend, dass zwei ihm fremde Personen dabei waren, seinen Rundballenwickler aus dem Aufbewahrungsgebäude zu stehlen. Der Wert des Geräts betrage nach Angaben des Landwirts etwa 5000 Euro. Den Ballenwickler klauten die zwei nicht still und heimlich, sondern transportierten ihn laut Polizeimeldung mit einem Traktor ab.

    Der Landwirt beobachtete den Diebstahl und verfolgte die beiden anschließend. Bereits kurz darauf holte er sie ein, stellte sie und rief die Polizei. Wie die Memminger Polizei berichtet, ging einer der beiden Täter davon aus, dass sein 24-jähriger Freund die Erlaubnis des Landwirts hatte, um das Gerät abzuholen. Gegen den 24-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen Diebstahls. (AZ)

