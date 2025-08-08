24-Jähriger stiehlt in Babenhausen Landwirtschaftsgerät – und wird erwischt

Es ist ein kurioser Diebstahl: Von all den Geräten, die ein Landwirt besitzt, haben zwei Männer in Babenhausen versucht, ein Rundballenwickelgerät zu stehlen. Mit diesem kann vorher in Ballen gepresstes Heu und Silage in Folie eingewickelt werden. Die Art, wie die zwei Täter vorgingen, war dabei alles andere als unauffällig.

Zwei Männer stehlen Maschine von Babenhauser Landwirt

Der Polizei zufolge entdeckte ein Babenhauser Landwirt am Donnerstagabend, dass zwei ihm fremde Personen dabei waren, seinen Rundballenwickler aus dem Aufbewahrungsgebäude zu stehlen. Der Wert des Geräts betrage nach Angaben des Landwirts etwa 5000 Euro. Den Ballenwickler klauten die zwei nicht still und heimlich, sondern transportierten ihn laut Polizeimeldung mit einem Traktor ab.

Der Landwirt beobachtete den Diebstahl und verfolgte die beiden anschließend. Bereits kurz darauf holte er sie ein, stellte sie und rief die Polizei. Wie die Memminger Polizei berichtet, ging einer der beiden Täter davon aus, dass sein 24-jähriger Freund die Erlaubnis des Landwirts hatte, um das Gerät abzuholen. Gegen den 24-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen Diebstahls. (AZ)