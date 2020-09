vor 50 Min.

24 neue Coronafälle im Landkreis Neu-Ulm: Kita in Altenstadt geschlossen

Ein Kindergarten in Altenstadt bleibt wegen Corona-Verdacht vorerst geschlossen.

Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Neu-Ulm ist übers Wochenende erneut angestiegen. Auch eine Kindergartengruppe in Altenstadt ist betroffen.

Von Rebekka Jakob

Nach einem Corona-Verdacht bleibt ein Kindergarten in Altenstadt vorerst vorsorglich geschlossen. Wie das Landratsamt Neu-Ulm mitteilt, handle es sich um eine Kontaktperson zu einem bestätigten Fall. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm ist übers Wochenende erneut angestiegen.

7-Tages-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm steigt auf 42,2

Nach Angaben des Landratsamts Neu-Ulm wurden in den vergangenen sieben Tagen 74 neue Fälle im Landkreis gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz klettert dadurch auf 42,2. Im Landkreis befinden sich derzeit 88 Menschen in Quarantäne. Die Zahl der bestätigten gemeldeten Fälle gesamt liegt jetzt bei 749, das sind 24 mehr seit Freitag, 18. September. 635 Menschen wurden aus der Quarantäne entlassen, 26 Corona-Infizierte sind im Landkreis verstorben.

Kindergartengruppe in Altenstadt und mehrere Schulklassen in Quarantäne

Die Quarantäne der Gruppe im Kindergarten Altenstadt wurde über das Wochenende angeordnet, heißt es aus dem Landratsamt weiter. Erst am Freitag hatten Landrat und Schulamt angekündigt, dass an den Schulen im Landkreis trotz des überschrittenen Bayerischen Frühwarnwertes die Maskenpflicht im Unterricht ab heute aufgehoben wird. Lesen Sie dazu:Corona: Keine Einschränkung geplantMehrere Schulklassen befinden sich derzeit in Quarantäne.

