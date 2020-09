vor 55 Min.

25-Jähriger am Kellerbausee vorläufig festgenommen

Vor einer Woche haben sich Zeugen über einen 25-Jährigen beschwert, der sich am Kellerbausee selbst befriedigte. Jetzt war der Mann in der Badehose wieder da.

Erneut hat die Polizei einen Mann vom Vöhringer Kellerbausee verwiesen, der in obszöner Art und Weise aufgetreten war. Der 25-Jährige war dort bereits vor wenigen Tagen unangenehm aufgefallen.

Mann in Badehosen fällt erneut am Kellerbausee auf

Zeugen hatten am Dienstagnachmittag der Polizei Illertissen erneut mitgeteilt, dass am Kellerbausee an der Illerzeller Straße ein Mann unterwegs sei, der an seinem Glied manipuliert und die Leute beobachte. Die entsandten Polizeistreifen nahmen einen 25-jährigen Mann vorläufig fest, der bereits letzte Woche in gleicher Art und Weise an dem See aufgefallen war. 25-Jähriger greift sich mehrfach in die Badehose

Auch am Dienstag hatten sich zahlreiche Zeugen gemeldet, die das Verhalten des Verdächtigen gesehen hatten. Demnach fasste sich der 25-Jährige immer wieder in die Badehose und manipulierte an seinem Glied. Angesprochen hatte der Mann jedoch niemanden. Er erhielt von den Beamten erneut eine Belehrung sowie einen Platzverweis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eröffnet. (az)

