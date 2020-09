vor 16 Min.

25-Jähriger greift sich mehrfach in die Badehose

Am Kellerbausee in Vöhringen hat ein Mann sich öffentlich unsittlich berührt.

Am Kellerbausee in Vöhringen zeigte ein Badegast mehrfach obszönes Verhalten. Der 25-Jährige berührte immer wieder seinen Intimbereich.

Mehrere Passanten hatten beobachtet, wie ein 25-Jähriger sich immer wieder an seinem erigierten Geschlechtsteil berührte und versuchte, sich selbst zu befriedigen. Er fasste mehrfach und auffällig unter seine Badehose. Hierzu wechselte er immer wieder seinen Standort und beobachtete die Umgebung, insbesondere die anderen Besucher des Sees. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Mittwochabend, gegen 17.45 Uhr, am Kellerbausee in Vöhringen.

Eine Streife der verständigten Polizei Illertissen konnte den 25-Jährigen am Tatort stellen. Er bestritt die Vorwürfe, welche gegen ihn erhoben wurden. Der Mann erhielt nach einer eindringlichen Belehrung einen Platzverweis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eröffnet. (az)

